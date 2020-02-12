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Компания, которая высчитывала у сотрудников деньги из зарплаты за перерывы на курение, выиграла дело в высшем суде Испании.
Об этом сообщает Громадське.
Так, в энергетической компании Galp заявили, что применяли испанский закон, когда начали отнимать время, проведенное вне помещений, из рабочих дней сотрудников.
Так, согласно испанскому законодательству, компании обязаны регистрировать входы и выходы сотрудников с рабочего места. Такие нормы закона должны были предотвратить эксплуатацию работников и повысить гибкость в рабочее время по контракту.
Кроме того, эти изменения в закон должны были решать проблему неоплачиваемой сверхурочной работы в Испании. Высокий суд Испании опирался на предыдущее постановление о том, что работники не имеют права на оплачиваемую сигарету, кофе или перерыв на завтрак.
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Компания, которая высчитывала у сотрудников деньги из зарплаты за перерывы на курение, выиграла дело в высшем суде Испании.
Об этом сообщает Громадське.
Так, в энергетической компании Galp заявили, что применяли испанский закон, когда начали отнимать время, проведенное вне помещений, из рабочих дней сотрудников.
Так, согласно испанскому законодательству, компании обязаны регистрировать входы и выходы сотрудников с рабочего места. Такие нормы закона должны были предотвратить эксплуатацию работников и повысить гибкость в рабочее время по контракту.
Кроме того, эти изменения в закон должны были решать проблему неоплачиваемой сверхурочной работы в Испании. Высокий суд Испании опирался на предыдущее постановление о том, что работники не имеют права на оплачиваемую сигарету, кофе или перерыв на завтрак.