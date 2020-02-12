Об этом сообщает Громадське.

Так, в энергетической компании Galp заявили, что применяли испанский закон, когда начали отнимать время, проведенное вне помещений, из рабочих дней сотрудников.

Так, согласно испанскому законодательству, компании обязаны регистрировать входы и выходы сотрудников с рабочего места. Такие нормы закона должны были предотвратить эксплуатацию работников и повысить гибкость в рабочее время по контракту.

Кроме того, эти изменения в закон должны были решать проблему неоплачиваемой сверхурочной работы в Испании. Высокий суд Испании опирался на предыдущее постановление о том, что работники не имеют права на оплачиваемую сигарету, кофе или перерыв на завтрак.