Администрация социальной сети Facebook удалила три группы учетных записей из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы за нарушение политики компании об иностранном вмешательстве.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Facebook, передаёт УНН.

— Сегодня мы удалили 78 аккаунтов в Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре аккаунта в Instagram за нарушение нашей политики, направленной против вмешательства иностранных игроков или правительств. Они (вмешательства) происходили из России и в основном концентрировались на Украине и в соседних странах, — указано в заявлении.

Отмечается, что владельцы некоторых из аккаунтов выдавали себя за гражданских журналистов и пытались установить связи с политиками, журналистами и общественными деятелями в регионе. Facebook утверждает, что удаленные страницы могут быть связаны с российскими службами военной разведки. Они, в частности, публиковали информацию о российской военной операции в Сирии, ситуацию с этническими меньшинствами в оккупированном РФ Крыму и катастрофу малайзийского Boeing рейса MH-17 на Донбассе в 2014 году.

Также была удалена группа аккаунтов из Ирана, которая пыталась влиять на аудиторию в США, и еще одна группа из Мьянмы и Вьетнама, которая воздействовала на аудиторию в Мьянме. Отмечается, что все три группы не связаны между собой.

Напомним, что директор общественной организации «Учебно-методический центр защиты прав человека» Борис Кудар рассказал, что в Николаеве на некоторых школьных веб-сайтах всплывает реклама игр и порнографии.