Книга рекордов Гиннесса признала старейшим мужчиной на Земле 112-летнего японца Читецу Ватанабе.

Об этом сообщает Укринформ.

— Ватанабе был признан старейшим мужчиной в мире после того, как предыдущий обладатель этого титула, Масадзо Нонака с северного японского острова Хоккайдо, умер 20 января 2019 года в возрасте 113 лет, - говорится в сообщении.

Как отмечается, Ватанабе родился 5 марта 1907 года в семье фермеров. Он переехал на Тайвань в 20-летнем возрасте и прожил там 18 лет. Вернулся в Японию после Второй мировой войны и до выхода на пенсию работал на государственной службе.

Долгожитель имеет 5 детей, 12 внуков, 16 правнуков и одного праправнука. В данное время он проживает в доме престарелых в городе Дзёэцу, в префектуре Ниигата.

Мужчина не жалуется на здоровье, а секретом своего долголетия называет смех.

Стоит отметить, что самая старая женщина Японии, 117-летняя Кане Танака из префектуры Фукуока, также вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая жительница планеты.

Ранее сообщалось, что в Японии умер старейший мужчина на планете.