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В Первомайской центральной городской многопрофильной больнице планируют модернизировать приемное отделение.
Об этом НикВести сообщил главврач больницы Олег Чекрыжов.
По его словам в Украине всего будет построено 200 таких отделений, проектные работы еще продолжаются, ввести в эксплуатацию отделение планируют в октябре месяце 2020 года.
— В Украине в рамках программы «Опорна лікарня» будут построены 200 таких одинаковых приёмных покоя. Нам сегодня показали как они должны выглядеть, - сказал Олег Чекрыжов.
Отметим, что согласно распоряжению Кабинета Министров Украины коммунальное некоммерческое предприятие «Первомайская центральная городская многопрофильная больница» Первомайского городского совета определена одной из 6 опорных больниц в Николаевской области.
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В Первомайской центральной городской многопрофильной больнице планируют модернизировать приемное отделение.
Об этом НикВести сообщил главврач больницы Олег Чекрыжов.
По его словам в Украине всего будет построено 200 таких отделений, проектные работы еще продолжаются, ввести в эксплуатацию отделение планируют в октябре месяце 2020 года.
— В Украине в рамках программы «Опорна лікарня» будут построены 200 таких одинаковых приёмных покоя. Нам сегодня показали как они должны выглядеть, - сказал Олег Чекрыжов.
Отметим, что согласно распоряжению Кабинета Министров Украины коммунальное некоммерческое предприятие «Первомайская центральная городская многопрофильная больница» Первомайского городского совета определена одной из 6 опорных больниц в Николаевской области.