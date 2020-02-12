В Первомайской центральной городской многопрофильной больнице планируют модернизировать приемное отделение.

Об этом НикВести сообщил главврач больницы Олег Чекрыжов.

фото: Facebook Олег Чекрыжов

По его словам в Украине всего будет построено 200 таких отделений, проектные работы еще продолжаются, ввести в эксплуатацию отделение планируют в октябре месяце 2020 года.

— В Украине в рамках программы «Опорна лікарня» будут построены 200 таких одинаковых приёмных покоя. Нам сегодня показали как они должны выглядеть, - сказал Олег Чекрыжов.

Отметим, что согласно распоряжению Кабинета Министров Украины коммунальное некоммерческое предприятие «Первомайская центральная городская многопрофильная больница» Первомайского городского совета определена одной из 6 опорных больниц в Николаевской области.