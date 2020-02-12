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Граждане Украины, которых до сих пор не могут эвакуировать из китайского Уханя — эпицентра распространения коронавируса — рассказали о том, что правительство Украины постоянно меняет дату вылета и не забирает их.
Видео с заявлениями украинцев hromadske предоставил Святослав Гарасюк, проживающий в Ухане.
«Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели — вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить», — отмечают граждане Украины.
Українці ізольовані в китайському Ухані — епіцентрі зараження коронавірусом. Вони зняли звідти відео і надіслали нам pic.twitter.com/f3M6KYEmvA— hromadske (@HromadskeUA) February 12, 2020
Он также отметил, что украинцы из Уханя, которые хотят вернуться на Родину, согласились на двухнедельный карантин и готовы жить в изолированном месте и выйти оттуда только после 100-процентной уверенности, что они здоровы.
Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что эвакуация украинцев из Уханя пройдет после того, как будут исключены все возможные риски занесения коронавируса в Украину.
Напомним, что более 50 украинцев согласились на эвакуацию из китайской провинции Хубэй, эпицентра распространения коронавируса. По возвращении в Украину их на 14 дней отправят на карантин в санатории в Киевской области.
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Граждане Украины, которых до сих пор не могут эвакуировать из китайского Уханя — эпицентра распространения коронавируса — рассказали о том, что правительство Украины постоянно меняет дату вылета и не забирает их.
Видео с заявлениями украинцев hromadske предоставил Святослав Гарасюк, проживающий в Ухане.
«Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели — вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить», — отмечают граждане Украины.
Українці ізольовані в китайському Ухані — епіцентрі зараження коронавірусом. Вони зняли звідти відео і надіслали нам pic.twitter.com/f3M6KYEmvA— hromadske (@HromadskeUA) February 12, 2020
Он также отметил, что украинцы из Уханя, которые хотят вернуться на Родину, согласились на двухнедельный карантин и готовы жить в изолированном месте и выйти оттуда только после 100-процентной уверенности, что они здоровы.
Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что эвакуация украинцев из Уханя пройдет после того, как будут исключены все возможные риски занесения коронавируса в Украину.
Напомним, что более 50 украинцев согласились на эвакуацию из китайской провинции Хубэй, эпицентра распространения коронавируса. По возвращении в Украину их на 14 дней отправят на карантин в санатории в Киевской области.