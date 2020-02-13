Ученые из Тяньцзиньского университета в Китае разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Утверждается, что это устройство, очень похоже на компьютерную мышку, может быстро выявлять случаи заболевания и анализировать данные.

Аппарат может оперативно проверить анализ крови человека и сообщает, заражен ли человек коронавирусом.

При этом результаты автоматически загружаются на облачную платформу, на которой могут обрабатываться данные и передаваться в правительственные ведомства.

По последним данным, жертвами коронавируса стали 1113 человек, подтверждено 44653 случаев заражения инфекцией.

Ранее сообщалось, что власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.