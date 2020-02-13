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Ученые из Тяньцзиньского университета в Китае разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Утверждается, что это устройство, очень похоже на компьютерную мышку, может быстро выявлять случаи заболевания и анализировать данные.
Аппарат может оперативно проверить анализ крови человека и сообщает, заражен ли человек коронавирусом.
При этом результаты автоматически загружаются на облачную платформу, на которой могут обрабатываться данные и передаваться в правительственные ведомства.
По последним данным, жертвами коронавируса стали 1113 человек, подтверждено 44653 случаев заражения инфекцией.
Ранее сообщалось, что власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
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Ученые из Тяньцзиньского университета в Китае разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Утверждается, что это устройство, очень похоже на компьютерную мышку, может быстро выявлять случаи заболевания и анализировать данные.
Аппарат может оперативно проверить анализ крови человека и сообщает, заражен ли человек коронавирусом.
При этом результаты автоматически загружаются на облачную платформу, на которой могут обрабатываться данные и передаваться в правительственные ведомства.
По последним данным, жертвами коронавируса стали 1113 человек, подтверждено 44653 случаев заражения инфекцией.
Ранее сообщалось, что власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.