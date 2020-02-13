|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:00
|Заход солнца:
|17:12
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:14
|Заход солнца:
|17:10
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.39 грн
|26.89 грн
Из Николаевской городской больницы №3 выписали пациента после 65 дней лечения сложной ожоговой болезни. При поступлении у 26-летнего жителя Кривоозерского района было обожжено 56% кожи.
Об этом сообщается на странице больницы в Facebook.
Отмечается, что на изготовление специальных препаратов для лечения ожогов использовали 24,05 литра свежезамороженной плазмы и 3,4 литра эритроцитарной взвеси. На перевязку ран израсходовано более 1 километра медицинской марли и 150 бинтов, более 10 литров антисептика Бетадин 10%, около 2 литров Диоксизоля и многие килограммы мазей (Мирамистин, Левомеколь, Пантестин, Метилурацил с Мирамистином).
— В отделении были выполнены декомпрессионные некротомии (рассечения нежизнеспособных тканей), этапные некректомии (иссечение мёртвых тканей, в общем количестве 7 операций), этапные аутодермопластики (пересадки собственной кожи пациента на гранулирующие раны, на общей площади 4600 см2). А ещё – это работа анестезиологов и сестёр-анестезисток отделения реанимации нашей больницы, круглосуточные дежурства врачей ожогового отделения, палатных сестёр и санитарок, персонала клинической лаборатории и многих других служб и подразделений нашей больницы, - сказано в сообщении.
Напомним, ранее врачи Николаевской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по удалению мозговой грыжи у младенца.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Из Николаевской городской больницы №3 выписали пациента после 65 дней лечения сложной ожоговой болезни. При поступлении у 26-летнего жителя Кривоозерского района было обожжено 56% кожи.
Об этом сообщается на странице больницы в Facebook.
Отмечается, что на изготовление специальных препаратов для лечения ожогов использовали 24,05 литра свежезамороженной плазмы и 3,4 литра эритроцитарной взвеси. На перевязку ран израсходовано более 1 километра медицинской марли и 150 бинтов, более 10 литров антисептика Бетадин 10%, около 2 литров Диоксизоля и многие килограммы мазей (Мирамистин, Левомеколь, Пантестин, Метилурацил с Мирамистином).
— В отделении были выполнены декомпрессионные некротомии (рассечения нежизнеспособных тканей), этапные некректомии (иссечение мёртвых тканей, в общем количестве 7 операций), этапные аутодермопластики (пересадки собственной кожи пациента на гранулирующие раны, на общей площади 4600 см2). А ещё – это работа анестезиологов и сестёр-анестезисток отделения реанимации нашей больницы, круглосуточные дежурства врачей ожогового отделения, палатных сестёр и санитарок, персонала клинической лаборатории и многих других служб и подразделений нашей больницы, - сказано в сообщении.
Напомним, ранее врачи Николаевской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по удалению мозговой грыжи у младенца.