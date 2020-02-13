Из Николаевской городской больницы №3 выписали пациента после 65 дней лечения сложной ожоговой болезни. При поступлении у 26-летнего жителя Кривоозерского района было обожжено 56% кожи.

Об этом сообщается на странице больницы в Facebook.

Отмечается, что на изготовление специальных препаратов для лечения ожогов использовали 24,05 литра свежезамороженной плазмы и 3,4 литра эритроцитарной взвеси. На перевязку ран израсходовано более 1 километра медицинской марли и 150 бинтов, более 10 литров антисептика Бетадин 10%, около 2 литров Диоксизоля и многие килограммы мазей (Мирамистин, Левомеколь, Пантестин, Метилурацил с Мирамистином).

— В отделении были выполнены декомпрессионные некротомии (рассечения нежизнеспособных тканей), этапные некректомии (иссечение мёртвых тканей, в общем количестве 7 операций), этапные аутодермопластики (пересадки собственной кожи пациента на гранулирующие раны, на общей площади 4600 см2). А ещё – это работа анестезиологов и сестёр-анестезисток отделения реанимации нашей больницы, круглосуточные дежурства врачей ожогового отделения, палатных сестёр и санитарок, персонала клинической лаборатории и многих других служб и подразделений нашей больницы, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее врачи Николаевской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по удалению мозговой грыжи у младенца.