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Американские исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили у современных жителей Западной Африки от 2 до 19% ДНК, похожей на архаичную, которой не было у неандертальцев и денисовцев.
Об этом пишет hromadske.
Как сообщается, ученые разработали методику поиска генов других видов ДНК человека, в которой не нужно сравнивать геном того, у кого ищут «чужеродные» гены, с геномом того, от кого он эти гены получил.
Ученые утверждают, что уже нашли признаки скрещивания предков современных западноафриканских народов и гипотетической популяции неизвестных гоминид.
Они пришли к выводу, что наличие архаичных вариантов генов объясняется тем, что предки йоруба,менде и двух других западноафриканских народов 43 тысячи лет назад скрещивались с неизвестными видами людей, которые отделились от других еще до появления неандертальцев и денисовцев, 625 тысяч лет назад.
Это может означать, что архаичные гоминиды существовали в Африке очень долго, до совсем недавних по эволюционным меркам времен.
Напомним, что немецкая полиция попросила около 900 мужчин в субботу прийти на ДНК-тест, чтобы помочь раскрыть ужасное убийство 11-летней девочки из западного города Гревенбройх 23 года назад.
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Американские исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили у современных жителей Западной Африки от 2 до 19% ДНК, похожей на архаичную, которой не было у неандертальцев и денисовцев.
Об этом пишет hromadske.
Как сообщается, ученые разработали методику поиска генов других видов ДНК человека, в которой не нужно сравнивать геном того, у кого ищут «чужеродные» гены, с геномом того, от кого он эти гены получил.
Ученые утверждают, что уже нашли признаки скрещивания предков современных западноафриканских народов и гипотетической популяции неизвестных гоминид.
Они пришли к выводу, что наличие архаичных вариантов генов объясняется тем, что предки йоруба,менде и двух других западноафриканских народов 43 тысячи лет назад скрещивались с неизвестными видами людей, которые отделились от других еще до появления неандертальцев и денисовцев, 625 тысяч лет назад.
Это может означать, что архаичные гоминиды существовали в Африке очень долго, до совсем недавних по эволюционным меркам времен.
Напомним, что немецкая полиция попросила около 900 мужчин в субботу прийти на ДНК-тест, чтобы помочь раскрыть ужасное убийство 11-летней девочки из западного города Гревенбройх 23 года назад.