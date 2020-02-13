Американские исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили у современных жителей Западной Африки от 2 до 19% ДНК, похожей на архаичную, которой не было у неандертальцев и денисовцев.

Об этом пишет hromadske.

Как сообщается, ученые разработали методику поиска генов других видов ДНК человека, в которой не нужно сравнивать геном того, у кого ищут «чужеродные» гены, с геномом того, от кого он эти гены получил.

Ученые утверждают, что уже нашли признаки скрещивания предков современных западноафриканских народов и гипотетической популяции неизвестных гоминид.

Они пришли к выводу, что наличие архаичных вариантов генов объясняется тем, что предки йоруба,менде и двух других западноафриканских народов 43 тысячи лет назад скрещивались с неизвестными видами людей, которые отделились от других еще до появления неандертальцев и денисовцев, 625 тысяч лет назад.

Это может означать, что архаичные гоминиды существовали в Африке очень долго, до совсем недавних по эволюционным меркам времен.

Напомним, что немецкая полиция попросила около 900 мужчин в субботу прийти на ДНК-тест, чтобы помочь раскрыть ужасное убийство 11-летней девочки из западного города Гревенбройх 23 года назад.