Президент Латвии Эгил Левитс инициировал сокращение телевещания на русском языке до 20 %, увеличив пропорцию телепрограмм на официальных языках Евросоюза до 80 %.

Об этом сообщает Настоящее время.

Соответствующее предложение глава Латвии передал Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам. Он предлагает пересмотреть нормы закона об электронных СМИ, а также увеличить пропорции вещания на языках ЕС. Телепрограмм на официальных языках стран Европейского союза и Еврозоны до 80 %.

При этом, по телевидению должны транслировать программы латвийских медиа, как государственных, так и частных, а также – региональные программы.

— Если в основной пакет включены дополнительные программы, то минимум 80 % из них должны быть на официальных языках ЕС и Еврозоны. Сейчас таковых языков 24, в том числе английский, немецкий, испанский и латышский. Фактически это означает сокращение количества телепрограмм на русском языка до 20 % эфира, – сказано в сообщении.

При этом, президент отметил, что такие требования должны распространяться не только на эфирные телеканалы, но также и на поставщиков услуг кабельного телевидения и электронные СМИ, ретранслирующие телепрограммы.

— Сильное информационное пространство – важный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Необходимо на законодательном уровне сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы, – заявил по этому поводу президент.

Напомним, что с 16 января вступают в силу нормы закона о языке, согласно которым вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть на украинском языке.