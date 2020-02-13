Китайский стартап Megvii разрабатывает технологию, способную распознавать лица даже в маске.

Об этом пишет издание Digital Trends.

Компания Megvii известна разработкой системы распознавания лиц Face++.

Сейчас большинство жителей Китая носят тканевую маску из-за эпидемии коронавируса. Им заразились более 40 тысяч человек; более тысячи погибли. Маски затрудняют работу системы распознавания лиц с помощью камер наружного наблюдения, которую повсеместно используют в Китае.

В некоторых китайских городах камер видеонаблюдения больше, чем в любой другой стране. В Шанхае и Шэньчжэне на каждую тысячу жителей — более 100 камер; 8 из 10 наиболее «наблюдаемых» мировых городов находятся в Китае.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере Китая, Megvii подалась на грант в 100 миллионов юаней ($14,3 миллиона), чтобы улучшить технологию распознавания в толпе людей, которые носят маску. Большинство экспертов по кибербезопасности сходятся во мнении, что китайские власти используют подобные технологии не только для поиска реальных преступников, но и для преследования диссидентов.

Сама компания отрицает, что разрабатывает именно такую технологию. Представители стартапа написали в комментарии Digital Trends, что занимаются инструментами, позволяющими измерять температуру тела на расстоянии: например, чтобы в толпе определить человека с повышенной температурой тела, даже если он в маске, и отправить его на медицинское обследование.

Напомним, что правительство Франции намерено использовать приложение для распознавания лиц онлайн, чтобы обеспечить гражданам возможность проходить цифровую идентификацию личности с помощью мобильных гаджетов.