В Топ-5 самых популярных рейсов среди пассажиров во внутреннем сообщении в 2019 году вошёл «Николаев - Ровно».

Об этом сообщает ЦТС.

«Укрзалізниця» назвала пять железнодорожных маршрутов, которые были самыми популярными среди пассажиров во внутреннем сообщении в 2019 году.

Как отмечается, самым популярным внутренним рейсом в Украине за прошлый год стал маршрут Ужгород - Лисичанск. В частности, билеты на поезда такого сообщения приобрели 1,17 миллионов пассажиров.

Кроме этого, в Топ-5 рейсов вошли Хмельницкий - Лисичанск с 1,04 миллионов пассажиров, Николаев - Ровно - 816 тысяч пассажиров, Мариуполь - Львов - 808 тысяч пассажиров и Львов - Бахмут с 77 тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, что начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года.

Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.