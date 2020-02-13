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В Топ-5 самых популярных рейсов среди пассажиров во внутреннем сообщении в 2019 году вошёл «Николаев - Ровно».
Об этом сообщает ЦТС.
«Укрзалізниця» назвала пять железнодорожных маршрутов, которые были самыми популярными среди пассажиров во внутреннем сообщении в 2019 году.
Как отмечается, самым популярным внутренним рейсом в Украине за прошлый год стал маршрут Ужгород - Лисичанск. В частности, билеты на поезда такого сообщения приобрели 1,17 миллионов пассажиров.
Кроме этого, в Топ-5 рейсов вошли Хмельницкий - Лисичанск с 1,04 миллионов пассажиров, Николаев - Ровно - 816 тысяч пассажиров, Мариуполь - Львов - 808 тысяч пассажиров и Львов - Бахмут с 77 тысяч пассажиров.
Ранее сообщалось, что начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года.
Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.
Также отметим, что директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна пообещал максимальную заполняемость возобновленных регулярных рейсов из Николаева в Киев.
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В Топ-5 самых популярных рейсов среди пассажиров во внутреннем сообщении в 2019 году вошёл «Николаев - Ровно».
Об этом сообщает ЦТС.
«Укрзалізниця» назвала пять железнодорожных маршрутов, которые были самыми популярными среди пассажиров во внутреннем сообщении в 2019 году.
Как отмечается, самым популярным внутренним рейсом в Украине за прошлый год стал маршрут Ужгород - Лисичанск. В частности, билеты на поезда такого сообщения приобрели 1,17 миллионов пассажиров.
Кроме этого, в Топ-5 рейсов вошли Хмельницкий - Лисичанск с 1,04 миллионов пассажиров, Николаев - Ровно - 816 тысяч пассажиров, Мариуполь - Львов - 808 тысяч пассажиров и Львов - Бахмут с 77 тысяч пассажиров.
Ранее сообщалось, что начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года.
Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» внесла в свое расписание рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется выполнять на ежедневной основе с 18 мая.
Также отметим, что директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна пообещал максимальную заполняемость возобновленных регулярных рейсов из Николаева в Киев.