В Центральном районном суде Николаева сегодня, 13 февраля, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 61-летнему водителю автомобиля Lexus, который совершил смертельную аварию.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 8 октября 2019 года вблизи села Шевченково Витовского района, житель Киевской области, управляя Lexus, нарушая правила дорожного движения Украины, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry. В результате автоаварии водитель и пассажир автомобиля Toyota Camry - заместитель начальника ГУ Нацполиции в Николаевской области и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Николаевской области, погибли на месте.

— Водителю сообщено о подозрении по части 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек) и, согласно требованиям действующего законодательства, направлено уведомление о подозрении по месту его проживания. Досудебное расследование в настоящее время продолжается, - сказано в сообщении.

Напомним, в январе 2020 года водителю Lexus сообщили о подозрении в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором 8 октября 2019 года под Николаевом погибли два сотрудника полиции области.