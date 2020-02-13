В Николаеве депутаты и родители пожаловались на «угробленное» помещение специального учебно-воспитательного комплекса (НСУВК - прим.) для детей с пониженным зрением.

Об этом шла речь во время заседание постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта в Николаевском городском совете, передаёт корреспондент НикВести.

Мать одного из учащихся в комплексе Елена Бут заявила, что в помещении не созданы надлежащие условия для обучения детей с особыми потребностями, а соседство помещения с детским садиком создаёт дополнительные неудобства.

— Возмущает, что дети с такими вот потребностями находятся в, извините за выражение, концлагере. Дети выходят на улицу - им негде отдохнуть, садик их гонит, присесть негде - лавочки нет. Зоны отдыха нет: старшеклассники сидят в туалетах на подоконниках, - рассказала Елена Бут.

Отметим, что учебно-воспитательный комплекс находится на первом этаже в здании детского садика №37.

Елена Бут Депутат Татьяна Суслова

Представитель Управление образования Николаевского горсовета отметила, что деньги на НСУВК выделяются, однако выполнение санитарных норм в полном объёме невозможно, так как само здание садика не приспособлено для нужд детей с пониженным зрением

— Мы проанализировали, выделялись деньги в большем количестве, чем другим учреждениям. Приобреталось всё необходимое. Что касается санитарных норм, то их выполнить в полном объеме невозможно, так как это приспособленное помещение. Это не типовое помещение школы, а это первый этаж детского сада. Там среднее звено, с по 9 классы, комплекса. Учится там 64 ребёнка. Лечебные процедуры осуществляются 2 раза в год, по две недели, - заявила представитель Управление образования.

Депутат Лариса Веселовская Депутат Артем Грозов

В свою очередь депутат Николаевского городского совета Лариса Веселовская рассказала, что после посещения здания поняла, что учреждение для детей - недолюблено, а садик же «вылизан». Она добавила, что санитарные нормы не соблюдаются: девочки вынуждены переодеваться в кабинете учителя физкультуры, полы уложены некачественно, спортзал находится в ненадлежащем состоянии и прочее.

— Есть два учреждения, одно - вылизанное, VIP-детский сад с начальной школой, а второе угробленное, времен советского союза в котором ничего не делается... Там помещаться негде (в помещении для старших классов - прим.) Санитарные норм не соблюдены абсолютно. Девочки переодеваются в кабинете мужчины учителя физкультуры, а мальчики - в классе. Улица пуста, мало того, что там ничего нет для детей, там запрещают детям выходить на улицу, так как на втором этаже детсад. Полы - это страх и ужас. Спортзал - я не хочу даже спортзалом называть. Я говорю об умывальниках, на которых мы слышали, что на коленях стоят можно, - подытожила Лариса Веселовская.

Депутат горсовета Артем Грозов согласился с претензиями коллеги. Он добавил, что также существуют факты, когда дети попадают на обучение в комплекс не из-за проблем со зрением, а благодаря взятке в Николаевской областной офтальмологической больнице, где выписывают справки.

В итоге депутаты комиссии единогласно рекомендовали Управлению образованию проверить контингент школы (для выявления детей с реальными проблемами зрения - прим), изучить состояние помещения комплекса, подготовить предложения перераспределения средств для этого учреждения и подготовить обращение к ОГА для передачи ей этого комплекса.

Напомним, что в Ивановской школе Нечаянской объединенной громады Николаевской области взорвалась котельная.