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Лоукостер Wizz Air на 2,5 месяца остановит рейсы в Одессу из-за ремонтных работ в аэропорту.
Об этом передает Avianews.
Компания не будет летать в Одесский аэропорт с 26 марта по 5 июня. Пассажиры с билетами на отмененные рейсы смогут перебронировать их на другие маршруты. Также компания предлагает полностью вернуть средства или зачислить 120% стоимости билета как кредит на WIZZ-счет.
На этот период Wizz Air не будет летать из Одессы в Вроцлав, Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице и Братиславу. Лоукостер запустил эти авиарейсы в ноябре 2019 года.
Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» опубликовала стоимость билетов на рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется начать с 18 мая.
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Лоукостер Wizz Air на 2,5 месяца остановит рейсы в Одессу из-за ремонтных работ в аэропорту.
Об этом передает Avianews.
Компания не будет летать в Одесский аэропорт с 26 марта по 5 июня. Пассажиры с билетами на отмененные рейсы смогут перебронировать их на другие маршруты. Также компания предлагает полностью вернуть средства или зачислить 120% стоимости билета как кредит на WIZZ-счет.
На этот период Wizz Air не будет летать из Одессы в Вроцлав, Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице и Братиславу. Лоукостер запустил эти авиарейсы в ноябре 2019 года.
Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» опубликовала стоимость билетов на рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется начать с 18 мая.