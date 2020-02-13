Об этом передает Avianews.

Компания не будет летать в Одесский аэропорт с 26 марта по 5 июня. Пассажиры с билетами на отмененные рейсы смогут перебронировать их на другие маршруты. Также компания предлагает полностью вернуть средства или зачислить 120% стоимости билета как кредит на WIZZ-счет.

На этот период Wizz Air не будет летать из Одессы в Вроцлав, Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице и Братиславу. Лоукостер запустил эти авиарейсы в ноябре 2019 года.

Напомним, украинская авиакомпания «Роза Ветров» опубликовала стоимость билетов на рейсы «Киев – Николаев – Киев», которые планируется начать с 18 мая.