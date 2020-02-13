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В связи с аварией на коллекторе, с завтрашнего дня, 14 февраля, в Николаеве будет изменено движение трамваев №1, №7 и №10.
Об этом сообщается на странице КП «Николаевэлектротранс» в Facebook.
В частности, трамваи №7 и №10 прекращают движение своего маршрута с 10:00 14 февраля до понедельника, 17 февраля. Также будет изменено движение трамвая №1. В частности, он будет двигаться по следующему маршруту: Яхт-клуб - улица Кузнечная - по 6-Слободской до 3 Военной и аналогично в обратном направлении.
Отмечается, что изменения связаны с аварийной ситуацией на самотечном коллекторе Д-300 по адресу проспект Богоявленский - улица Космонавтов, который расположен вблизи трамвайных сетей и под остановочным комплексом.
Напомним, из-за ремонта теплосетей на пересечении улиц Московская и проспекта Центрального 11 января Николаевская ТЭЦ временно отключит от тепла часть абонентов в центре города.
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В связи с аварией на коллекторе, с завтрашнего дня, 14 февраля, в Николаеве будет изменено движение трамваев №1, №7 и №10.
Об этом сообщается на странице КП «Николаевэлектротранс» в Facebook.
В частности, трамваи №7 и №10 прекращают движение своего маршрута с 10:00 14 февраля до понедельника, 17 февраля. Также будет изменено движение трамвая №1. В частности, он будет двигаться по следующему маршруту: Яхт-клуб - улица Кузнечная - по 6-Слободской до 3 Военной и аналогично в обратном направлении.
Отмечается, что изменения связаны с аварийной ситуацией на самотечном коллекторе Д-300 по адресу проспект Богоявленский - улица Космонавтов, который расположен вблизи трамвайных сетей и под остановочным комплексом.
Напомним, из-за ремонта теплосетей на пересечении улиц Московская и проспекта Центрального 11 января Николаевская ТЭЦ временно отключит от тепла часть абонентов в центре города.