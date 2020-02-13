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Жители Николаевской области из секс-товаров предпочитают приобретать БДСМ-аксессуары.
Об этом говорится в пресс-релизе компании «LOVESPACE», которая составила «Карту любви Украины 2019».
Отмечается, что как и в Николаевской в Волынской, Винницкой, Киевской и Львовской областях наиболее популярными товарами являются БДСМ-аксессуары. Самые популярные игрушки: в Винницкой области это анальные пробки, в Кировоградской области — вагинальные шарики, в Сумской области — пролонгаторы.
В 2019 году украинцы купили более 100 тысяч секс-товаров, самые популярные — лубриканты (23% от общего количества).
Далее идут вибраторы (10,5%), вагины и мастурбаторы (7%), анальные пробки (7%), фаллоимитаторы (6%), БДСМ-аксессуары (5,5%), тампоны (4%) и вагинальные шарики ( 4%).
Искусственные вагины и мастурбаторы популярны в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.
Вибраторы больше всего заказывали в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях. Анальные пробки — в Винницкой, Киевской, Донецкой, Житомирской и Кировоградской областях.
Эту «Карту любви Украины 2019» готовили на основе статистики по продажам компании, такое исследование, как отмечают в «LOVESPACE», проводилось в Украине впервые.
Напомним, что в Украине запускают горячую линию для жертв домашнего насилия.
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Жители Николаевской области из секс-товаров предпочитают приобретать БДСМ-аксессуары.
Об этом говорится в пресс-релизе компании «LOVESPACE», которая составила «Карту любви Украины 2019».
Отмечается, что как и в Николаевской в Волынской, Винницкой, Киевской и Львовской областях наиболее популярными товарами являются БДСМ-аксессуары. Самые популярные игрушки: в Винницкой области это анальные пробки, в Кировоградской области — вагинальные шарики, в Сумской области — пролонгаторы.
В 2019 году украинцы купили более 100 тысяч секс-товаров, самые популярные — лубриканты (23% от общего количества).
Далее идут вибраторы (10,5%), вагины и мастурбаторы (7%), анальные пробки (7%), фаллоимитаторы (6%), БДСМ-аксессуары (5,5%), тампоны (4%) и вагинальные шарики ( 4%).
Искусственные вагины и мастурбаторы популярны в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.
Вибраторы больше всего заказывали в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях. Анальные пробки — в Винницкой, Киевской, Донецкой, Житомирской и Кировоградской областях.
Эту «Карту любви Украины 2019» готовили на основе статистики по продажам компании, такое исследование, как отмечают в «LOVESPACE», проводилось в Украине впервые.
Напомним, что в Украине запускают горячую линию для жертв домашнего насилия.