Исследуя различные типы вирусов, ученые предположили, что китайский коронавирус Covid-19 может жить на поверхности предметов почти 10 дней.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Согласно данным центра США по контролю и профилактике заболеваний, пока неясно, может ли человек заразиться Covid-19, касаясь поверхности или объекта, на котором есть вирус, а затем касаясь своего рта, носа или глаз.

«Из-за того, что о Covid-19 известно совсем немного, исследователи используют данные о подобных вирусах, таких как SARS и MERS. Исследуя литературу по всем доступным человеческим и ветеринарным вирусам в этом семействе, специалисты обнаружили, что патогенные микроорганизмы человека могут сохраняться на поверхности и оставаться заразными при комнатной температуре в течение девяти дней. Для сравнения: вирус кори может жить на загрязненных поверхностях до двух часов», — говорится в статье.

Ученые омечают, что это максимальный срок жизни коронавируса. В среднем это семейство вирусов может жить от четырех до пяти дней на различных материалах, включая алюминий, дерево, бумагу, пластик и стекло.

«Низкая температура и высокая влажность воздуха еще больше увеличивают срок их жизни», — отметил врач из Университетской больницы Грайфсвальда Гюнтер Кампф.

Ранее сообщалось, что китайские и американские исследователи предполагают, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии.

Напомним, в среду, 12 февраля, было зарегистрировано 14 840 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, в Хубэй погибли 242 человека.