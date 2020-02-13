За шесть лет по делам Майдана суды вынесли 19 обвинительных приговоров при департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом заявил прокурор Алексей Донской во время отчета представителей ГБР и Офиса Генпрокурора перед семьями Героев Небесной сотни, сообщает УНН.

На вопрос журналиста, сколько приговоров по делам Майдана было вынесено с 2014 по 2019 год, Донской ответил: «Приговоров, мы признаем, что совсем немного, 19 обвинительных приговоров, признано виновными 20 человек. Это я сейчас говорю (статистику - прим.) Управления специальных расследований (ГПУ - прим.). В то же время в суд направлено 86 обвинительных актов в отношении 174 человек. По моему мнению, эта цифра по количеству направленных обвинительных актов ... является более справедливой, чем количество приговоров».

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по делам Майдана — Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова.