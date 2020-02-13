В четверг, 13 февраля, в Одесский морпорт зашел контейнеровоз CMA CGM Ural, у шестерых членов экипажа которого зафиксировали высокую температуру, когда судно заходило в один из портов Шри-Ланки в конце января. Сейчас контейнеровоз находится на терминале ООО «Бруклин — Киев Порт».

В правительстве со ссылкой на представителей компании CMA CGM отметили, что у моряков нет подозрения на заболевание коронавирусом.

«Зафиксированы случаи заболевания ОРВИ. Об этом официально сообщили представители компании CMA CGM. По информации представителей компании, приняты соответствующие меры и ведется контроль за состоянием членов экипажа», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается также, что судно вышло из последнего порта Китая «Шеко» 16 января 2020. До прибытия в Украину контейнеровоз заходил в порты в Египте, Ливане, Турции и Румынии. В этих портах все члены экипажа прошли проверку соответствующими службами на наличие у них признаков коронавирусной инфекции. Никакого подозрения не обнаружено.

«Учитывая максимальный 14-дневный инкубационный период заболевания коронавирусом 2019n-CoV, и учитывая срок 27 дней от выхода судна из порта Китая до прихода в порт Одессы, а также проверки членов экипажа судна в предыдущих — эпидемическая ситуация на судне является благополучной», — отметили в Кабмине.

Также сообщается, что все члены экипажа пройдут соответствующий температурный скрининг и в случае подозрения будут направлены в специальные медицинские учреждения. Будут проведены лабораторные исследования и тест на коронавирус. Санитарно-карантинные подразделения Минздрава, которые работают в порту, отслеживают курс следования указанного судна и владеют информацией о состоянии здоровья экипажа.

Ранее сообщалось, что круизное судно Westerdam, которому отказали во входе 5 портов, из-за опасения вспышки коронавируса, пришвартовалось сегодня утром в Камбодже.