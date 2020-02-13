Руководство Новоодесского района не давало согласия на то, чтобы участок в Баловном передали Николаеву под кладбище, и никакие документы не оформляются.

Об этом 12 февраля написал в Facebook глава Новоодесского райсовета Александр Гриценко.

Он также отметил, что в октябре прошлого года к районному руководству обратился в устной форме гражданин, имеющий право собственности на земельный участок общей площадью 3,5 гектара (расположен у Матвеевского кладбища). Мужчина сообщил о намерени в дальнейшем передать данный участок в пользование КП «Ритуальные услуги».

«Ему, согласно действующему законодательству, была разъяснена вся процедура, и отмечено о необходимости общественных слушаний и принятия решения сессии сельского совета по данному вопросу. После устного обращения по настоящее время данный гражданин ни разу с этим вопросом не появился ни в район, ни в сельсовет, должностные лица сельского совета по данному вопросу никаких переговоров ни с кем не вели. На сегодняшний день никаких официальных действий не выполнено, и не принято ни одного документа в этом направлении», — написал Александр Гриценко.

О том, что городу не давали согласия на размещения кладбища в Баловном рассказал в комментарии изданию «Мой город» и глава Новоодесской РГА Владимир Суровцев.

— Ни администрация, ни районный совет, согласия не давали. Никто не обращался к нам (в Новоодесскую РГА — прим.), город к нам не обращался», — отметил Владимир Суровцев.

Напомним, 11 февраля на комиссии по вопросам ЖХК директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак рассказал, что сейчас проходит процесс оформления и передачи земли под новое кладбище для Николаева.

При этом он уточнил, что у КП есть понимание с руководством Новоодесского района, в границы которого входит Баловное, по этому вопросу.

Как известно, проект обновленного генерального плана Николаева предполагает расширение кладбища в микрорайоне Матвеевка до 120 гектаров.

Ранее директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак признал, что в городе существует коррупция в ритуальном бизнесе.