На острове Сеймур в Антарктике бразильские ученые зарегистрировали температуру более 20,75 градуса Цельсия.

Об этом сообщает The Guardian.

Зарегистрированный 9 февраля новый температурный рекорд почти на целый градус выше предыдущего на острове Сигню за январь 1982 года – 19,8°С.

В то же время, 6 февраля аргентинская исследовательская станция на Эсперансе зафиксировала самый высокий показатель на континентальном Антарктическом полуострове – 18,3°С.