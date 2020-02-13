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На острове Сеймур в Антарктике бразильские ученые зарегистрировали температуру более 20,75 градуса Цельсия.
Об этом сообщает The Guardian.
Зарегистрированный 9 февраля новый температурный рекорд почти на целый градус выше предыдущего на острове Сигню за январь 1982 года – 19,8°С.
В то же время, 6 февраля аргентинская исследовательская станция на Эсперансе зафиксировала самый высокий показатель на континентальном Антарктическом полуострове – 18,3°С.
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На острове Сеймур в Антарктике бразильские ученые зарегистрировали температуру более 20,75 градуса Цельсия.
Об этом сообщает The Guardian.
Зарегистрированный 9 февраля новый температурный рекорд почти на целый градус выше предыдущего на острове Сигню за январь 1982 года – 19,8°С.
В то же время, 6 февраля аргентинская исследовательская станция на Эсперансе зафиксировала самый высокий показатель на континентальном Антарктическом полуострове – 18,3°С.