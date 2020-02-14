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Украинские граждане, которые сейчас находятся в китайском Ухане и изъявили желание эвакуироваться в связи с пандемией коронавируса, смогут вернуться, вероятно, в следующую среду.
Об этом в эфире программы «Право па власть» сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, пишет Укринформ.
— У нас уже имеется принятое решение, согласованное со всеми министерствами, которые входят в оперативный штаб. На сегодня принято решение, что во вторник будет отправлен самолет, и в среду граждане будут в Украине... Я хотела бы сообщить, что в Украину приедут только те граждане, которые не имеют симптомов, являются здоровыми, которых проверили китайские власти, - сказала глава Зоряна Скалецкая.
По ее словам, украинцев из Китая будет сопровождать бригада украинских медиков.
Сейчас с украинскими гражданами в Ухане постоянно коммуницирует МИД.
Зоряна Скалецкая также сообщила, что сейчас рассматриваются четыре варианта возможного размещения украинцев из Уханя в карантине - исходя из того, что помещение должно не только отвечать эпидемическим требованиям, но и быть удобным для пребывания людей в течение 14 дней.
Ранее сообщалось, что украинский авиаперевозчик SkyUp осуществит специальный рейс в китайский город Ухань, провинции Хубэй, для эвакуации украинцев.
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Украинские граждане, которые сейчас находятся в китайском Ухане и изъявили желание эвакуироваться в связи с пандемией коронавируса, смогут вернуться, вероятно, в следующую среду.
Об этом в эфире программы «Право па власть» сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, пишет Укринформ.
— У нас уже имеется принятое решение, согласованное со всеми министерствами, которые входят в оперативный штаб. На сегодня принято решение, что во вторник будет отправлен самолет, и в среду граждане будут в Украине... Я хотела бы сообщить, что в Украину приедут только те граждане, которые не имеют симптомов, являются здоровыми, которых проверили китайские власти, - сказала глава Зоряна Скалецкая.
По ее словам, украинцев из Китая будет сопровождать бригада украинских медиков.
Сейчас с украинскими гражданами в Ухане постоянно коммуницирует МИД.
Зоряна Скалецкая также сообщила, что сейчас рассматриваются четыре варианта возможного размещения украинцев из Уханя в карантине - исходя из того, что помещение должно не только отвечать эпидемическим требованиям, но и быть удобным для пребывания людей в течение 14 дней.
Ранее сообщалось, что украинский авиаперевозчик SkyUp осуществит специальный рейс в китайский город Ухань, провинции Хубэй, для эвакуации украинцев.