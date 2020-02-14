Об этом сообщает The Guardian.

Такую температуру зафиксировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые считают, что такая температура аномальная. Пока что Всемирная метеорологическая организация не подтвердила новый рекорд.

Ученые отметили, что замечают потепления на всех 23 участках в Антарктиде.

Напомним, 6 февраля в Антарктиде аргентинская база «Эсперанса» зафиксировала самый жаркий день за всю историю наблюдений на континенте. Температура достигла 18,3°C, что больше предыдущего рекорда 2015 года на 0,8°C.