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Об этом сообщает The Guardian.
Такую температуру зафиксировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые считают, что такая температура аномальная. Пока что Всемирная метеорологическая организация не подтвердила новый рекорд.
Ученые отметили, что замечают потепления на всех 23 участках в Антарктиде.
Напомним, 6 февраля в Антарктиде аргентинская база «Эсперанса» зафиксировала самый жаркий день за всю историю наблюдений на континенте. Температура достигла 18,3°C, что больше предыдущего рекорда 2015 года на 0,8°C.
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Об этом сообщает The Guardian.
Такую температуру зафиксировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые считают, что такая температура аномальная. Пока что Всемирная метеорологическая организация не подтвердила новый рекорд.
Ученые отметили, что замечают потепления на всех 23 участках в Антарктиде.
Напомним, 6 февраля в Антарктиде аргентинская база «Эсперанса» зафиксировала самый жаркий день за всю историю наблюдений на континенте. Температура достигла 18,3°C, что больше предыдущего рекорда 2015 года на 0,8°C.