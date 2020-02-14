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Украинцев 18 февраля эвакуируют из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19.
Об этом министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире «1+1» вечером 13 февраля, передаёт Радио Свобода.
— С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт. Оперативный штаб в правительстве решает выделения средств, принятие алгоритма. Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Мы принятые решения согласовали со всеми министерствами. Во вторник будет отправлен самолет – и в среду граждане Украины будут на территории Украины, - заявила Зоряна Скалецкая.
Скалецкая подчеркнула, что возвращенных из Уханя украинцев изолируют минимум на 14 дней.
Напомним, что в город Ухань направили 2,6 тысячи военных медиков для борьбы с коронавирусом.
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Украинцев 18 февраля эвакуируют из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19.
Об этом министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире «1+1» вечером 13 февраля, передаёт Радио Свобода.
— С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт. Оперативный штаб в правительстве решает выделения средств, принятие алгоритма. Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Мы принятые решения согласовали со всеми министерствами. Во вторник будет отправлен самолет – и в среду граждане Украины будут на территории Украины, - заявила Зоряна Скалецкая.
Скалецкая подчеркнула, что возвращенных из Уханя украинцев изолируют минимум на 14 дней.
Напомним, что в город Ухань направили 2,6 тысячи военных медиков для борьбы с коронавирусом.