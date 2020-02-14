Украинцев 18 февраля эвакуируют из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире «1+1» вечером 13 февраля, передаёт Радио Свобода.

— С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт. Оперативный штаб в правительстве решает выделения средств, принятие алгоритма. Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Мы принятые решения согласовали со всеми министерствами. Во вторник будет отправлен самолет – и в среду граждане Украины будут на территории Украины, - заявила Зоряна Скалецкая.