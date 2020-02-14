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Воспитанники Первомайской детской школы искусств создали мультфильм под названием «Ясная заря», который вышел в финал международного конкурса мультипликации «На своей земле» в Белоруссии.
Об этом пишет Гард.Сити.
В создании мультфильма принимали участие дети от 7 до 15 лет, одни дети озвучивали мультфильм, другие вырезали вытынанки.
Руководитель проекта, преподаватель школы искусств Галина Белоус рассказала, что для озвучивания мультфильма выбрали колядку «Ясная заря».
— Когда шел процесс изготовления персонажей мультфильма, мы столкнулись с проблемой стилизации фигур наших героев. Участники проектуа наши ученики, вырезали фигурки в своей манере, а нам нужно было обеспечить стилевое единство. Младшая группа получила задание вырезать звездочки и животных, старшие дети вырезали волхвов, пастушков, ангелов, святых Иосифа и Пресвятую Богородицу с младенцем Иисусом, - отметила Галина Белоус.
Просмотрев результаты, остановились на работах Шевчук Елены, ее святые персонажи были оригинально стилизованы и лаконичны. Стилизация этих витинанок и была выбрана в основу персонажей, которых выполнили другие ученики.
— Из множества вырезанных работ после отбора лучшие и вошли в мультфильм. Для озвучивания была выбрана короткая, но плавная по темпоритму колядка «Ясная заря». Выполняли ученики вокального отделения нашей школы. Именно по содержанию колядки была создана раскадровка фильма, - сказала Галина Белоус.
Конкурс проходил в образовательном центре ОО «Белорусский зеленый крест» (село Крюковщина Смолевичского района) 1-3 февраля 2020 года. К участию были привлечены эксперты из Беларуси, Польши, Румынии, Литвы, Китая, Болгарии и других стран.
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Воспитанники Первомайской детской школы искусств создали мультфильм под названием «Ясная заря», который вышел в финал международного конкурса мультипликации «На своей земле» в Белоруссии.
Об этом пишет Гард.Сити.
В создании мультфильма принимали участие дети от 7 до 15 лет, одни дети озвучивали мультфильм, другие вырезали вытынанки.
Руководитель проекта, преподаватель школы искусств Галина Белоус рассказала, что для озвучивания мультфильма выбрали колядку «Ясная заря».
— Когда шел процесс изготовления персонажей мультфильма, мы столкнулись с проблемой стилизации фигур наших героев. Участники проектуа наши ученики, вырезали фигурки в своей манере, а нам нужно было обеспечить стилевое единство. Младшая группа получила задание вырезать звездочки и животных, старшие дети вырезали волхвов, пастушков, ангелов, святых Иосифа и Пресвятую Богородицу с младенцем Иисусом, - отметила Галина Белоус.
Просмотрев результаты, остановились на работах Шевчук Елены, ее святые персонажи были оригинально стилизованы и лаконичны. Стилизация этих витинанок и была выбрана в основу персонажей, которых выполнили другие ученики.
— Из множества вырезанных работ после отбора лучшие и вошли в мультфильм. Для озвучивания была выбрана короткая, но плавная по темпоритму колядка «Ясная заря». Выполняли ученики вокального отделения нашей школы. Именно по содержанию колядки была создана раскадровка фильма, - сказала Галина Белоус.
Конкурс проходил в образовательном центре ОО «Белорусский зеленый крест» (село Крюковщина Смолевичского района) 1-3 февраля 2020 года. К участию были привлечены эксперты из Беларуси, Польши, Румынии, Литвы, Китая, Болгарии и других стран.