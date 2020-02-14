В Министерстве обороны Украины не намерены отказываться от призыва граждан на срочную военную службу, заявил заместитель министра обороны Александр Полищук.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— У нас пока нет планов по отказу от призыва, - заявил Александр Полищук в пятницу на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он добавил, что сейчас в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в рядах Вооруженных сил Украины с 18 лет.

При этом в текущем году, несмотря на законодательные нормы,призыв на срочную службу в армию будет осуществляться на добровольной основе.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский подписал указ Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов в 2020 году. Документ предусматривает, что в 2020 году призывать в армию начнут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.