В Управлении образования Николаевского горсовета объяснили, почему на сайтах городских школ появилась реклама и порнография.

Об этом свидетельствует распоряжение главы Управления образования Николаевского городского совета Анны Лычко, которое было опубликовано на странице управления в Facebook.

Отметим, что ранее НикВести сообщали, что в Николаеве на некоторых школьных веб-сайтах всплывает реклама игр и порнографии. В ответ на это, в управлении образования, 13 февраля провели проверку некоторых веб-сайтов в ходе которой было установлено, что при переносе их на украинские сервера, в сети интернет остались «неликвидированные» старые сайты, на которых и может всплывать реклама игр и порнографии.

В связи с этим, в управлении распорядились руководителям учебных заведениях проверить наличие «неликвидированных» сайтов и в случае их выявления написать письмо в техподдержку с просьбой прекратить их существование.

— Руководителям всех учебных заведений образования организовать проверку информацию о заведении в поисковой системе Google. Открыть браузер и ввести в поиск название заведения. Если будет обнаружен старый сайт, необходимо написать письмо в техническую поддержку с просьбой его ликвидации, – говорится в распоряжении.

Напомним, в Николаеве, в начале 2019 года, только 24 городские школы публиковали на своих веб-сайтах финансовые отчеты по использованию бюджетных и спонсорских денег.