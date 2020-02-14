|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:59
|Заход солнца:
|17:13
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:12
|Заход солнца:
|17:12
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.24 грн
|26.74 грн
В Управлении образования Николаевского горсовета объяснили, почему на сайтах городских школ появилась реклама и порнография.
Об этом свидетельствует распоряжение главы Управления образования Николаевского городского совета Анны Лычко, которое было опубликовано на странице управления в Facebook.
Отметим, что ранее НикВести сообщали, что в Николаеве на некоторых школьных веб-сайтах всплывает реклама игр и порнографии. В ответ на это, в управлении образования, 13 февраля провели проверку некоторых веб-сайтов в ходе которой было установлено, что при переносе их на украинские сервера, в сети интернет остались «неликвидированные» старые сайты, на которых и может всплывать реклама игр и порнографии.
В связи с этим, в управлении распорядились руководителям учебных заведениях проверить наличие «неликвидированных» сайтов и в случае их выявления написать письмо в техподдержку с просьбой прекратить их существование.
— Руководителям всех учебных заведений образования организовать проверку информацию о заведении в поисковой системе Google. Открыть браузер и ввести в поиск название заведения. Если будет обнаружен старый сайт, необходимо написать письмо в техническую поддержку с просьбой его ликвидации, – говорится в распоряжении.
Напомним, в Николаеве, в начале 2019 года, только 24 городские школы публиковали на своих веб-сайтах финансовые отчеты по использованию бюджетных и спонсорских денег.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В Управлении образования Николаевского горсовета объяснили, почему на сайтах городских школ появилась реклама и порнография.
Об этом свидетельствует распоряжение главы Управления образования Николаевского городского совета Анны Лычко, которое было опубликовано на странице управления в Facebook.
Отметим, что ранее НикВести сообщали, что в Николаеве на некоторых школьных веб-сайтах всплывает реклама игр и порнографии. В ответ на это, в управлении образования, 13 февраля провели проверку некоторых веб-сайтов в ходе которой было установлено, что при переносе их на украинские сервера, в сети интернет остались «неликвидированные» старые сайты, на которых и может всплывать реклама игр и порнографии.
В связи с этим, в управлении распорядились руководителям учебных заведениях проверить наличие «неликвидированных» сайтов и в случае их выявления написать письмо в техподдержку с просьбой прекратить их существование.
— Руководителям всех учебных заведений образования организовать проверку информацию о заведении в поисковой системе Google. Открыть браузер и ввести в поиск название заведения. Если будет обнаружен старый сайт, необходимо написать письмо в техническую поддержку с просьбой его ликвидации, – говорится в распоряжении.
Напомним, в Николаеве, в начале 2019 года, только 24 городские школы публиковали на своих веб-сайтах финансовые отчеты по использованию бюджетных и спонсорских денег.