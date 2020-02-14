Впервые за пять лет в аэропорту Днепра начнут работу новые международные авиакомпании.

Об этом сообщает пишет «Центр транспортных стратегий».

— В 2020 году в аэропорту Днепра начнут работу новые международные авиакомпании. Благодаря этому в аэропорту, где в последние годы пассажиропоток только уменьшался, возрастет количество рейсов и направлений, - сообщил глава Днепропетровской области Александр Бондаренко.

Отмечается, что на данном этапе аэропорт Днепра ведет переговоры, - к работе привлекут как минимум две новые международные авиакомпании.

— Сейчас вся авиационная индустрия планирует летнее расписание, которое начнет действовать с 29 марта. Мы предложили внести туда и наш аэропорт. Рассматриваем возможность ввести новые рейсы в страны Европы и Турцию, - сказал первый заместитель гендиректора аэропорта Сергей Криворотченко.

Также сообщается, что летом 2020 года рядом со старым аэропортом начнут строительство терминала и VIP-терминала в едином комплексе, которые будут иметь пропускную способность до 3 миллионов человек в год.

Напомним, что по итогам 2019 года аэропорт «Борисполь» возглавил рейтинг ACI Europe в группе аэропортов, принимающих 10−25 миллион пассажиров.