Жители Николаева недовольны большим количеством бездомных собак на улицах города, которые ведут себя агрессивно и бросаются на людей.

Об этом горожане пишут в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.

В частности, жительница Николаева Анна Рубис пишет, что возле Городской детской поликлиники №3 по адресу: улица Курортная, 3 гуляет стая бездомных собак, которая ведет себя агрессивно.

— Прошу забрать бездомных собак, которые проявляют агрессию и «оберегают» территорию возле детской поликлиники по улице Курортной. Рядом детская поликлиника. Там дети иногда бегать могут. Прошу предупредить нападения на людей и собак, гуляющих по правилам выгула, - пишет девушка.

Помимо этого, еще один житель города Евгений Шандуренко просит убрать бездомных собак, которые бросаются на людей на рынке «Колос».

— Рынок колос. Собаки бросаются на людей. Прошу принять меры, - написал он.

Также, жительница Николаева Катерина Делик сообщила, что возле Дворца культуры строителей гуляет стая бездомных собака, которая недружелюбно настроена по отношению к людям, и попросила принять меры относительно животных.

— Прошу отловить без возврата на место обитания стаю «полноправных жителей» безнадзорных собак. Упитанны и недружелюбно настроены, не клипсованы. Локация: ДК «Строителей», конечная 43 маршрута, опционно парк имени Тараса Шевченко, - написала девушка.

Стоит отметить, что на все сообщения николаевцев об агрессивных стаях собак на улицах города, коммунальное предприятие «Центр защиты животных» отвечает, что «заявка принята и будет отработана в соответствии с действующим законодательством в пределах финансовых возможностей предприятия».

Напомним, что недавно на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» сменилось руководство. После увольненияАлександра Голобродского, временно исполняющим обязанности директора КП стал 27-летний юрист Виктор Линник.