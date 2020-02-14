С 17 февраля в большинстве учебных заведений Николаева будет восстановлен образовательный процесс.

Об этом сообщает управление образования Николаевского городского совета в Facebook.

— В Николаеве в большинстве учебных заведений восстанавливают образовательный процесс с 17 февраля 2020 (УОСО №№ 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 46, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 64, 65, гимназии №№ 3, 4, экономические лицее №№ 1, 2, морской лицей, СНВК), - говорится в сообщении.

В школах № 13, 44, 48 образовательный процесс до сих пор приостановлен из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Напомним, что в Вознесенске Николаевской области с 10 по 14 февраля все школы были закрыты из-за увеличения заболеваемости учеников ОРВИ.