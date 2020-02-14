|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:59
|Заход солнца:
|17:13
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:12
|Заход солнца:
|17:12
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.24 грн
|26.74 грн
На День влюбленных, который отмечают 14 февраля, в Украине планируют пожениться около 2000 пар.
Об этом сообщает УНН.
— Ожидаем, что около 2000 пар соединит судьбы на Валентинов день. Наши работники отделов ГЗАГС по всей Украине делают все возможное, чтобы сделать праздник молодоженов по-настоящему незабываемым, - указали в министерстве.
Ранее сообщалось, что 14 февраля 2020 года, в День святого Валентина, всем Валентинам обоего пола разрешен бесплатный вход в Николаевский зоопарк при предъявлении документа, подтверждающего личность.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
На День влюбленных, который отмечают 14 февраля, в Украине планируют пожениться около 2000 пар.
Об этом сообщает УНН.
— Ожидаем, что около 2000 пар соединит судьбы на Валентинов день. Наши работники отделов ГЗАГС по всей Украине делают все возможное, чтобы сделать праздник молодоженов по-настоящему незабываемым, - указали в министерстве.
Ранее сообщалось, что 14 февраля 2020 года, в День святого Валентина, всем Валентинам обоего пола разрешен бесплатный вход в Николаевский зоопарк при предъявлении документа, подтверждающего личность.