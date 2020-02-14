На День влюбленных, который отмечают 14 февраля, в Украине планируют пожениться около 2000 пар.

Об этом сообщает УНН.

— Ожидаем, что около 2000 пар соединит судьбы на Валентинов день. Наши работники отделов ГЗАГС по всей Украине делают все возможное, чтобы сделать праздник молодоженов по-настоящему незабываемым, - указали в министерстве.

Ранее сообщалось, что 14 февраля 2020 года, в День святого Валентина, всем Валентинам обоего пола разрешен бесплатный вход в Николаевский зоопарк при предъявлении документа, подтверждающего личность.