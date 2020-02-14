Остров Тессера из Венецианской лагуны планируют продать на аукционе. Стартовая цена — 2,2 миллиона евро.

Данный остров располагается недалеко от площади Святого Марка, пишет hromadske.

Площадь острова — 4100 м². На нем есть дом, здания для хозяйства, виноградник и фруктовый сад. Отмечается, что предыдущий владелец Тессеры хотел превратить остров в эксклюзивный курорт.

Но владелец обанкротился и будет продавать Тессеру на аукционе 3 марта. Остров не впервые пытаются продать. В прошлом году его продавали за 3,2 миллиона евро. Тогда цену назвали высокой.

Напомним, что японский необитаемый остров Эсампэ Ханакита Кодзима бесследно исчез возле морской границы с Россией, и никто из местных жителей этого не заметил.