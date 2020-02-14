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Остров Тессера из Венецианской лагуны планируют продать на аукционе. Стартовая цена — 2,2 миллиона евро.
Данный остров располагается недалеко от площади Святого Марка, пишет hromadske.
Площадь острова — 4100 м². На нем есть дом, здания для хозяйства, виноградник и фруктовый сад. Отмечается, что предыдущий владелец Тессеры хотел превратить остров в эксклюзивный курорт.
Но владелец обанкротился и будет продавать Тессеру на аукционе 3 марта. Остров не впервые пытаются продать. В прошлом году его продавали за 3,2 миллиона евро. Тогда цену назвали высокой.
Напомним, что японский необитаемый остров Эсампэ Ханакита Кодзима бесследно исчез возле морской границы с Россией, и никто из местных жителей этого не заметил.
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Остров Тессера из Венецианской лагуны планируют продать на аукционе. Стартовая цена — 2,2 миллиона евро.
Данный остров располагается недалеко от площади Святого Марка, пишет hromadske.
Площадь острова — 4100 м². На нем есть дом, здания для хозяйства, виноградник и фруктовый сад. Отмечается, что предыдущий владелец Тессеры хотел превратить остров в эксклюзивный курорт.
Но владелец обанкротился и будет продавать Тессеру на аукционе 3 марта. Остров не впервые пытаются продать. В прошлом году его продавали за 3,2 миллиона евро. Тогда цену назвали высокой.
Напомним, что японский необитаемый остров Эсампэ Ханакита Кодзима бесследно исчез возле морской границы с Россией, и никто из местных жителей этого не заметил.