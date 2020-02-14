В пятницу, 14 февраля, в городском совете состоялась встреча заместителя городского головы Юрия Степанца с жителями дома по улице Гонгадзе, 30, стена которого недавно обрушилась. Во время встречи представитель подрядчика, который будет выполнять ремонтные работы, рассказал, что объект планируют сдать в октябре этого года. А в горсовете предложили жильцам временно отселиться в общежитие.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что дом находится в аварийном состоянии не первый год. Основные причины, которые привели к этому — ошибки при проектировании объекта и некачественные строительные материалы. Наибольшая опасность возникает для жителей пяти квартир, поэтому именно их и планируют отселить в первую очередь. Еще одна квартира переоборудована под офис, там никто не проживает.

Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев сообщил, что завершены все подготовительные этапы, проведено техническое обследование и экспертиза. Со своей стороны, подрядчик подтвердил, что готов приступить к работе в ближайшее время. Он уже закупил строительные материалы. Ждут, пока жители решат, куда переедут.

Заместитель городского головы Юрий Степанец во время встречи отметил, что на сегодняшний день законодательством не предусмотрено финансирование на случай, если жители хотят арендовать другую квартиру или гостиницу на время проведения ремонта.

«Все, что может предложить власть — бесплатная комната в общежитии. Однако горожане неохотно принимают это предложение, возникают опасения, что ремонт может затянуться», — говорится в сообщении.

Подрядчик со своей стороны заверил, что будет выполнять работы, четко соблюдая сроки. Полностью завершить ремонт планирует ориентировочно в октябре текущего года. Кроме того, он обязуется привести в порядок те квартиры, где будут снимать пол и ломать стены (эти работы необходимо выполнить, чтобы усилить несущие конструкции дома).

— Стоимость ремонта — около трех миллионов гривен. Проектом предусмотрено отселение жителей 18 квартир. Чтобы подрядчик начал свою работу, необходимо обязательно отселить пять квартир сроком на полтора месяца. Городские власти могут предоставить в пользование комнаты в общежитиях, всего у нас на балансе находится 56 таких домов. В каждом есть по несколько комнат. Места на всех хватит. И в этом случае люди не будут платить за аренду, только за потребленные коммунальные услуги, — сказал Юрий Степанец.

Отмечается, что жители других квартир будут сами решать, выселяться им или нет. Если они решат все же остаться, то как минимум пару месяцев им придется жить без газа. Лифт работать также не будет. Тепло- и водоснабжение ограничивать не планируют.

Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля в Николаеве обрушилась стена аварийного дома по улице Георгия Гонгадзе, 30.