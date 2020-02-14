Глава Шевченковской ОТГ Татьяна Шакунова посетовала на то, что их громаду с 2018 года не включают в список на ремонт коммунальных дорог за счет дорожной субвенции.

Об этом она рассказала, сегодня 14 февраля, на заседании комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщают НикВести.

Татьяна Шакунова отметила, что на территории Шевченковской ОТГ есть 4 автозаправочных станции, и громада исправно платит взносы в дорожный фонд, однако с 2018 года их громаду не включают в список на ремонт дорог коммунального значения.

— Нас, нашей громады опять нет в списке. Меня интересует, как формировался этот перечень? У нашей громады есть 4 АЗС, и аккумулирование средств идет достаточное в дорожный фонд. А нашей улицы Дорожной в селе Шевенково, в вашем списке нет. Мы с 2018 года просим. Вот в вашем списке есть Мешково-Погореловская громада, которая в прошлом году была Воскресенская, мы как громада существуем 4 года, и нас нет, - отметила Татяна Шакунова.

По словам Татьяны Шакуновой у громады есть готовый проект с экспертизой на ремонт дороги.