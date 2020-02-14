Знаменитый тоннель любви, который находится в поселке Клевань в Ровненской области, возглавил список малоизвестных романтических мест в мире.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Тоннель любви, расположенный в Клеване, представляет собой заброшенный железнодорожный путь, окруженный арочными проемами из веток деревьев. Местная легенда гласит, что желание, загаданное в тоннеле, сбудется, если пройти весь тоннель до конца.

Топ-10 самых романтических мест на земле по версии Daily Mail.

1. Тоннель любви, Клевань, Украина

2. Статуя Али и Нино, Батуми, Грузия

3. Деревья любви, мост Лужкова, Москва, Россия

4. Волнорез, Пярну, Эстония

5. Храм Ясуи Компира-гу, Киото, Япония

6. Аллея поцелуев, Гуанахуато, Мексика

7. Мурал Письмо любви для тебя, Филадельфия, США

8. Трогательная пара, Томпсон-парк, Лавленд, Колорадо, США

10. Мурал Я люблю тебя, Париж, Франция

Напомним, накануне Дня всех влюбленных в Бристоле, на юго-западе Великобритании, появилось новое граффити уличного художника Бэнкси. На нем девочка стреляет из рогатки, а на стене «расплывается» красное пятно из цветов.