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Знаменитый тоннель любви, который находится в поселке Клевань в Ровненской области, возглавил список малоизвестных романтических мест в мире.
Об этом пишет британское издание Daily Mail.
Тоннель любви, расположенный в Клеване, представляет собой заброшенный железнодорожный путь, окруженный арочными проемами из веток деревьев. Местная легенда гласит, что желание, загаданное в тоннеле, сбудется, если пройти весь тоннель до конца.
Топ-10 самых романтических мест на земле по версии Daily Mail.
Напомним, накануне Дня всех влюбленных в Бристоле, на юго-западе Великобритании, появилось новое граффити уличного художника Бэнкси. На нем девочка стреляет из рогатки, а на стене «расплывается» красное пятно из цветов.
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Знаменитый тоннель любви, который находится в поселке Клевань в Ровненской области, возглавил список малоизвестных романтических мест в мире.
Об этом пишет британское издание Daily Mail.
Тоннель любви, расположенный в Клеване, представляет собой заброшенный железнодорожный путь, окруженный арочными проемами из веток деревьев. Местная легенда гласит, что желание, загаданное в тоннеле, сбудется, если пройти весь тоннель до конца.
Топ-10 самых романтических мест на земле по версии Daily Mail.
Напомним, накануне Дня всех влюбленных в Бристоле, на юго-западе Великобритании, появилось новое граффити уличного художника Бэнкси. На нем девочка стреляет из рогатки, а на стене «расплывается» красное пятно из цветов.