Начальником Главного управления Нацполиции в Полтавской области стал полковник Иван Выговский. До этого он возглавлял следственное управление и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.

В качестве нового начальника полиции Полтавщины Ивана Выговского представили начальник Нацполиции Игорь Клименко и глава Полтавский обладминистрации Олег Синегубов сегодня, 14 февраля.

Игорь Клименко пожелал новому руководителю быстро войти в курс дел и продолжить реализацию общественно важных проектов, в частности такого, как «Полицейский офицер громады».

Иван Выговский родился на Житомирщине. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016 занимал должность заместителя начальника Главного управления — начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Согласно декларации, поданной в 2019 году, проживает в селе Весняное Николаевского района. В 2018 году Иваны Выговский заработал на должности замначальника ГУНП Николаевской области 351 723 гривен. Также он задекларировал 263 тысячи гривен, которые хранит наличными, автомобиль Volkswagen Touareg 2015 г.в. и земельный участок в Баловном размером 11 соток.

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