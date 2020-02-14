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В Египте был подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом.
«Это иностранный гражданин, который был передал в больницу для изоляции, последующего наблюдения и проверки состояния здоровья. На данный момент у него не обнаруживаются симптомы заболевания, а его состояние полностью стабильно», — говорится в сообщении.
Ранее собщалось, что исследователи из Шанхая выделили штаммкоронавируса COVID-19 из образца больного пациента.
Напомним, в Китае за сутки от коронавируса Covid-19 погибло рекордное с начала эпидемии количество людей - 254. По последним данным, в Китае от коронавируса погибли 1367 человек, инфицированных - 59804.
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В Египте был подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом.
«Это иностранный гражданин, который был передал в больницу для изоляции, последующего наблюдения и проверки состояния здоровья. На данный момент у него не обнаруживаются симптомы заболевания, а его состояние полностью стабильно», — говорится в сообщении.
Ранее собщалось, что исследователи из Шанхая выделили штаммкоронавируса COVID-19 из образца больного пациента.
Напомним, в Китае за сутки от коронавируса Covid-19 погибло рекордное с начала эпидемии количество людей - 254. По последним данным, в Китае от коронавируса погибли 1367 человек, инфицированных - 59804.