В Египте был подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом.

ВОЗ подтвердила информацию Министерства здравоохранения и народонаселения Египта касательно первого случая инфицирования новым коронавирусом на территории государства. Сообщается, что речь идет об иностранном гражданине.

«Это иностранный гражданин, который был передал в больницу для изоляции, последующего наблюдения и проверки состояния здоровья. На данный момент у него не обнаруживаются симптомы заболевания, а его состояние полностью стабильно», — говорится в сообщении.

Ранее собщалось, что исследователи из Шанхая выделили штаммкоронавируса COVID-19 из образца больного пациента.

Напомним, в Китае за сутки от коронавируса Covid-19 погибло рекордное с начала эпидемии количество людей - 254. По последним данным, в Китае от коронавируса погибли 1367 человек, инфицированных - 59804.