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В столице Китая Пекине вводят 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в город. Отказавшиеся от карантина будут привлечены к ответственности.
Таким образом китайские власти пытаются сдержать вспышку коронавируса, пишет Reuters.
— С этого момента все те, кто вернулся в Пекин, должны оставаться дома или подчиняться групповому наблюдению в течение 14 дней после прибытия. Те, кто отказывается принимать домашнее или централизованное наблюдение и другие меры профилактики и контроля, будут нести ответственность в соответствии с законом, - говорится в заявлении, обнародованном в газете Beijng Daily.
О том, будут ли распространяться ограничения на прибывших в Пекин иностранцев, не сообщается.
Ранее в ВОЗ предостерегли, что заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.
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В столице Китая Пекине вводят 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в город. Отказавшиеся от карантина будут привлечены к ответственности.
Таким образом китайские власти пытаются сдержать вспышку коронавируса, пишет Reuters.
— С этого момента все те, кто вернулся в Пекин, должны оставаться дома или подчиняться групповому наблюдению в течение 14 дней после прибытия. Те, кто отказывается принимать домашнее или централизованное наблюдение и другие меры профилактики и контроля, будут нести ответственность в соответствии с законом, - говорится в заявлении, обнародованном в газете Beijng Daily.
О том, будут ли распространяться ограничения на прибывших в Пекин иностранцев, не сообщается.
Ранее в ВОЗ предостерегли, что заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.