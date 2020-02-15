Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер четвертого сезона популярного сериала «Очень странные дела».

Трейлер был опубликован на Youtube-канале сериала.

События в новом сезоне сериала выйдут за пределы американского городка Хокинз.

В трейлере показана группа советских заключенных с надзирателями. Вероятно, события происходят в тюремном лагере в северной части России.

Саундтреком к трейлеру играет русская песня, а само видео иронично подписано «From Russia with love…».

При этом в конце ролика на экране появляется Джим Хоппер – один из героев, который умер по сюжету предыдущего третьего сезона сериала.

Ранее стриминговий сервис Netflix рассказал, какие фильмы, сериалы и телешоу сняли с показа по требованию различных государств с 2015 по 2020 годы.