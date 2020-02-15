|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:57
|Заход солнца:
|17:15
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:10
|Заход солнца:
|17:14
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.24 грн
|26.74 грн
Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер четвертого сезона популярного сериала «Очень странные дела».
Трейлер был опубликован на Youtube-канале сериала.
События в новом сезоне сериала выйдут за пределы американского городка Хокинз.
В трейлере показана группа советских заключенных с надзирателями. Вероятно, события происходят в тюремном лагере в северной части России.
Саундтреком к трейлеру играет русская песня, а само видео иронично подписано «From Russia with love…».
При этом в конце ролика на экране появляется Джим Хоппер – один из героев, который умер по сюжету предыдущего третьего сезона сериала.
Ранее стриминговий сервис Netflix рассказал, какие фильмы, сериалы и телешоу сняли с показа по требованию различных государств с 2015 по 2020 годы.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер четвертого сезона популярного сериала «Очень странные дела».
Трейлер был опубликован на Youtube-канале сериала.
События в новом сезоне сериала выйдут за пределы американского городка Хокинз.
В трейлере показана группа советских заключенных с надзирателями. Вероятно, события происходят в тюремном лагере в северной части России.
Саундтреком к трейлеру играет русская песня, а само видео иронично подписано «From Russia with love…».
При этом в конце ролика на экране появляется Джим Хоппер – один из героев, который умер по сюжету предыдущего третьего сезона сериала.
Ранее стриминговий сервис Netflix рассказал, какие фильмы, сериалы и телешоу сняли с показа по требованию различных государств с 2015 по 2020 годы.