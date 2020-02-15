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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина готовит три-четыре объекта для размещения украинцев, которых 18 февраля эвакуируют из Уханя в Китае, где находится эпицентр распространения коронавируса.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на канале «Украина».
— Конечно, мы делаем все, чтобы все граждане Украины были в безопасности. Поэтому мы проведем эвакуацию как только все необходимые меры безопасности будут приняты. На следующей неделе это произойдет, - сказал Алексей Гончарук.
Премьер подчеркнул, что сейчас коронавируса 2019-nCoV нет на территории Украины.
— Мы сейчас предпринимаем все меры, чтобы вирус не был завезен на территорию Украины. По состоянию на сегодня в Украине не зафиксирован ни один случай такого заболевания. Надеемся, что в ближайшие недели и месяцы этого не произойдет, - резюмировал Алексей Гончарук.
Ранее в ВОЗ предостерегли, что заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина готовит три-четыре объекта для размещения украинцев, которых 18 февраля эвакуируют из Уханя в Китае, где находится эпицентр распространения коронавируса.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на канале «Украина».
— Конечно, мы делаем все, чтобы все граждане Украины были в безопасности. Поэтому мы проведем эвакуацию как только все необходимые меры безопасности будут приняты. На следующей неделе это произойдет, - сказал Алексей Гончарук.
Премьер подчеркнул, что сейчас коронавируса 2019-nCoV нет на территории Украины.
— Мы сейчас предпринимаем все меры, чтобы вирус не был завезен на территорию Украины. По состоянию на сегодня в Украине не зафиксирован ни один случай такого заболевания. Надеемся, что в ближайшие недели и месяцы этого не произойдет, - резюмировал Алексей Гончарук.
Ранее в ВОЗ предостерегли, что заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.