Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина готовит три-четыре объекта для размещения украинцев, которых 18 февраля эвакуируют из Уханя в Китае, где находится эпицентр распространения коронавируса.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на канале «Украина».

— Конечно, мы делаем все, чтобы все граждане Украины были в безопасности. Поэтому мы проведем эвакуацию как только все необходимые меры безопасности будут приняты. На следующей неделе это произойдет, - сказал Алексей Гончарук.

Премьер подчеркнул, что сейчас коронавируса 2019-nCoV нет на территории Украины.

— Мы сейчас предпринимаем все меры, чтобы вирус не был завезен на территорию Украины. По состоянию на сегодня в Украине не зафиксирован ни один случай такого заболевания. Надеемся, что в ближайшие недели и месяцы этого не произойдет, - резюмировал Алексей Гончарук.

Ранее в ВОЗ предостерегли, что заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения Земли.