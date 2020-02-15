Неизвестные снова разбили арт-объект «I LOVE MYKOLAIV», расположенный на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной.

Об этом сообщил житель Николаева Михаил Иванов на своей странице в Facebook.

— В день святого Валентина (пятница, 14 февраля, - прим.) Николаеву какие-то вандалы разбили сердце, - написал он.

Напомним, что в апреле 2019 года парень залез на середину «сердца» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», проломив таким образом часть конструкции. Помимо этого, с территории сквера, который расположенный за арт-объектом начали пропадать хвойные насаждения.