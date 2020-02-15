Во Франции умерла китайская туристка, которая была инфицирована новым смертельным коронавирусом. Это первый подобный летальный случай за пределами Азии.

Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньез Бузен.

По ее словам, речь идет о 80-летнем мужчине, который приехал во Францию из провинции Хубэй 16 января. 25 января он был госпитализирован с симптомами нового коронавируса.

— Его состояние стремительно ухудшалось. В течение нескольких дней он находился в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии, - сказала министр.

Бузен добавила, что вместе с китайским туристом была госпитализирована и его дочь, у которой также обнаружили коронавирус. Сейчас состояние ее здоровья не вызывает опасений, и вскоре женщина будет выписана.

Напомним, что исследуя различные типы вирусов, ученые предположили, что китайский коронавирус Covid-19 может жить на поверхности предметов почти 10 дней.