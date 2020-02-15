Мэр Николаева Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен тому, кто поможет найти вандала, который разбил арт-объект «I LOVE MYKOLAIV», расположенный на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Как известно, ночью, 14 февраля неизвестный разбил «сердце» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV».

— Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен за информацию, которая позволит найти нарушителя, - сказано в сообщении.

В горсовете также обращаются к николаевцам, которые стали свидетелями происшествия или узнали нарушителя на видео с камер наблюдения, с просьбой предоставить информацию службе оперативного реагирования по телефонам: +38 (0512) 711 588, +38 (0512) 533588.

Напомним, что в апреле 2019 года парень залез на середину «сердца» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», проломив таким образом часть конструкции. Помимо этого, с территории сквера, который расположенный за арт-объектом начали пропадать хвойные насаждения.