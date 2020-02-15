|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:57
|Заход солнца:
|17:15
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:10
|Заход солнца:
|17:14
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.24 грн
|26.74 грн
Мэр Николаева Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен тому, кто поможет найти вандала, который разбил арт-объект «I LOVE MYKOLAIV», расположенный на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Как известно, ночью, 14 февраля неизвестный разбил «сердце» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV».
— Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен за информацию, которая позволит найти нарушителя, - сказано в сообщении.
В горсовете также обращаются к николаевцам, которые стали свидетелями происшествия или узнали нарушителя на видео с камер наблюдения, с просьбой предоставить информацию службе оперативного реагирования по телефонам: +38 (0512) 711 588, +38 (0512) 533588.
Напомним, что в апреле 2019 года парень залез на середину «сердца» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», проломив таким образом часть конструкции. Помимо этого, с территории сквера, который расположенный за арт-объектом начали пропадать хвойные насаждения.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Мэр Николаева Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен тому, кто поможет найти вандала, который разбил арт-объект «I LOVE MYKOLAIV», расположенный на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Как известно, ночью, 14 февраля неизвестный разбил «сердце» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV».
— Николаевский городской голова Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен за информацию, которая позволит найти нарушителя, - сказано в сообщении.
В горсовете также обращаются к николаевцам, которые стали свидетелями происшествия или узнали нарушителя на видео с камер наблюдения, с просьбой предоставить информацию службе оперативного реагирования по телефонам: +38 (0512) 711 588, +38 (0512) 533588.
Напомним, что в апреле 2019 года парень залез на середину «сердца» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», проломив таким образом часть конструкции. Помимо этого, с территории сквера, который расположенный за арт-объектом начали пропадать хвойные насаждения.