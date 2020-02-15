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Николаевцы помогли патрульным задержать парня, который разбил арт-объект «I LOVE MYKOLAIV», расположенный на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Как известно, ночью, 14 февраля неизвестный разбил «сердце» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV». После чего мэр Николаева Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен тому, кто поможет найти вандала.
Как рассказали в полиции, сегодня ночью патрульные недалеко от улицы Соборная увидели компанию людей, между которыми произошел конфликт. Когда полицейские подошли к компании, им рассказали, что 18-летний парень, проходя с друзьями мимо городского арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», ударил по одной из букв и разбил ее, после чего неравнодушные николаевцы , которые стали свидетелями произошедшего, решили догнать его, чтобы задержать. В связи с этим, по словам компании, возник конфликт.
— Мужчину, на которого прямо указали свидетели, стражи порядка доставили в Центральный отдел полиции и передали следователям для установления всех обстоятельств дела. Спасибо неравнодушным гражданам, не стояли в стороне! Вместе - сила!, - сказано в сообщении.
Напомним, что в апреле 2019 года парень залез на середину «сердца» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», проломив таким образом часть конструкции. Помимо этого, с территории сквера, который расположенный за арт-объектом начали пропадать хвойные насаждения.
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Николаевцы помогли патрульным задержать парня, который разбил арт-объект «I LOVE MYKOLAIV», расположенный на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Как известно, ночью, 14 февраля неизвестный разбил «сердце» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV». После чего мэр Николаева Александр Сенкевич объявил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч гривен тому, кто поможет найти вандала.
Как рассказали в полиции, сегодня ночью патрульные недалеко от улицы Соборная увидели компанию людей, между которыми произошел конфликт. Когда полицейские подошли к компании, им рассказали, что 18-летний парень, проходя с друзьями мимо городского арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», ударил по одной из букв и разбил ее, после чего неравнодушные николаевцы , которые стали свидетелями произошедшего, решили догнать его, чтобы задержать. В связи с этим, по словам компании, возник конфликт.
— Мужчину, на которого прямо указали свидетели, стражи порядка доставили в Центральный отдел полиции и передали следователям для установления всех обстоятельств дела. Спасибо неравнодушным гражданам, не стояли в стороне! Вместе - сила!, - сказано в сообщении.
Напомним, что в апреле 2019 года парень залез на середину «сердца» арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», проломив таким образом часть конструкции. Помимо этого, с территории сквера, который расположенный за арт-объектом начали пропадать хвойные насаждения.