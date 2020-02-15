С начала текущих суток, 15 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных из запрещенного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска 4 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, применяя при этом запрещенное вооружение. Потерь среди украинских военных нет.

Сообщается, что из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия были обстреляны украинские укрепления в районе Травневого, Орехового и Марьинки. Вблизи Красногоровки боевики применили противотанковую управляемую ракету (ПТРК).

Напомним, что вчера, 14 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранение.