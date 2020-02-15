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Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога Махаматиякубу Маматкодировау и Ермеку Кудайназарову - подозреваемым в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве.
Об этом сообщает hromadske.
Сообщается, что суд в полном объеме удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Прокурор Богдан Бейко указал на риски побега подозреваемых, возможном давлении на свидетелей, других фигурантов дела, а также уничтожении вещественных доказательств. Также прокурор отметил, что подозреваемые пытались скрыться.
По данным следствия, Махаматиякуб Маматкодировау является гражданином Кыргызстана, также у него было найдено паспорт гражданина России на другое имя.
Адвокат подозреваемого Владислав Задор просил отказать в удовлетворении ходатайства. При этом он отметил, что его подзащитный полностью признал свою вину и сейчас сотрудничает со следствием. Также он добавил, что прокуратурой не доказаны риски, а подозреваемый не был судим, имеет жену и двоих детей.
Сам Махаматиякуб отметил, что по национальности он узбек, а живет постоянно в Турции. В Украине жил около двух месяцев иЮ по его словам, является туристом.
Также подозреваемый подтвердил журналистам, что именно он совершил это преступление, но не сказал о мотивах, финансовом вознаграждении и заказчике.
Другой подозреваемый Ермек Кудайназаров, по данным следствия, приехал в Украину вместе с Маматкодировау, чтобы убить Андрея Сотника.
Его адвокат Владислав Задор просил отказать в удовлетворении ходатайства. По его словам, Кудайназаров не знал куда вез другого подозреваемого, а после хотел сообщить о преступлении.
Сам подозреваемый поддержал своего защитника и добавил, что проживал в Украине с ноября месяца.
Кудайназарову инкриминируют пособничество в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
Напомним, что 2 февраля 2020 года в Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и убежал. Следователи начали уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Позже стало известно, что убитый - Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он является кандидатом медицинских наук, врачом-хирургом, пластичным и эстетическим хирургом.
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Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога Махаматиякубу Маматкодировау и Ермеку Кудайназарову - подозреваемым в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве.
Об этом сообщает hromadske.
Сообщается, что суд в полном объеме удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Прокурор Богдан Бейко указал на риски побега подозреваемых, возможном давлении на свидетелей, других фигурантов дела, а также уничтожении вещественных доказательств. Также прокурор отметил, что подозреваемые пытались скрыться.
По данным следствия, Махаматиякуб Маматкодировау является гражданином Кыргызстана, также у него было найдено паспорт гражданина России на другое имя.
Адвокат подозреваемого Владислав Задор просил отказать в удовлетворении ходатайства. При этом он отметил, что его подзащитный полностью признал свою вину и сейчас сотрудничает со следствием. Также он добавил, что прокуратурой не доказаны риски, а подозреваемый не был судим, имеет жену и двоих детей.
Сам Махаматиякуб отметил, что по национальности он узбек, а живет постоянно в Турции. В Украине жил около двух месяцев иЮ по его словам, является туристом.
Также подозреваемый подтвердил журналистам, что именно он совершил это преступление, но не сказал о мотивах, финансовом вознаграждении и заказчике.
Другой подозреваемый Ермек Кудайназаров, по данным следствия, приехал в Украину вместе с Маматкодировау, чтобы убить Андрея Сотника.
Его адвокат Владислав Задор просил отказать в удовлетворении ходатайства. По его словам, Кудайназаров не знал куда вез другого подозреваемого, а после хотел сообщить о преступлении.
Сам подозреваемый поддержал своего защитника и добавил, что проживал в Украине с ноября месяца.
Кудайназарову инкриминируют пособничество в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
Напомним, что 2 февраля 2020 года в Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и убежал. Следователи начали уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Позже стало известно, что убитый - Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он является кандидатом медицинских наук, врачом-хирургом, пластичным и эстетическим хирургом.