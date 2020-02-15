Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг считает, что вредоносный контент в интернете нужно регулировать, но пока не видит оптимальной модели для этого.

Об этом он заявил во время сессии вопросов и ответов на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Reuters.

— Я все же считаю, что вредоносный контент должен регулироваться... вопрос в том, какую модель для этого выбрать, - сказал Марк Цукерберг.

По его мнению, в настоящее время существует две модели: первая применяется к традиционным СМИ, например газеты, а второй пользуются телекоммуникационные компании — когда, по словам Цукерберга, «данные просто проходят сквозь вас», а значит, компания не ответственна за то, что какие из этих данных будут вредными.

— Я, собственно, думаю, что правду надо искать где-то посередине, - добавил Цукерберг.

Напомним, что Facebook планирует создать новую платформу Horizon — это виртуальный мир, где можно стать 3D-аватаром.