Суд в Египте снял с 51-летнего британца Тони Камоччио обвинения в сексуальных домогательствах к сотруднику аэропорта, которого тот только похлопал по плечу после осмотра багажа.

Об этом пишет The Guardian.

Как известно, в январе 2020 года в аэропорту египетского города Хургада по обвинению в сексуальном домогательстве к сотруднику аэропорта задержали британского туриста Тони Камоччио. Семья утверждает, что Тони только похлопал пограничника по плечу.

Тони Камоччио обвинили в сексуальных жестах к сотруднику службы безопасности. В аэропорту заявили, что это утверждение подтверждают записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщили в правозащитной группе «Detained in Dubai», представляющей интересы людей, которых в странах Ближнего Востока задерживают с предположительно ложных оснований, Тони Камоччио освободили из-под стражи и сняли все обвинения.

— Мы очень рады сообщить, что британца Тони Камоччио освободили из-под стражи в Египте после уплаты около 1000 фунтов стерлингов залога и связанных с ней расходов, — сообщила глава «Detained in Dubai» Совет Стирлинг.

Она добавила, что с британца сняли все обвинения в суде из-за недостатка улик и он ближайшим рейсом вылетит из Каира в Великобританию.

Сам Камоччио заявил, что ему «хочется увидеть своих близких». Он также поблагодарил всех, кто его поддерживал во время задержания в Египте.

Напомним, что в одной из мусульманских школ-медресе в Бангладеш 19-летнюю Нусрат Джахан Рафи облили бензином и подожгли после того, как она пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны директора своей школы.