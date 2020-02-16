За последние 24 часа в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 погиб 141 человек.

Об этом в ночь на воскресенье сообщил Госкомитет здравоохранения КНР и это же следует из данных Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), передает УНН.

Таким образом количество погибших уже третий день подряд снижается. Кроме погибших усматривается и снижение случаев заражения. По состоянию на 5:50 воскресенья общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19 в Китае составляет 1669 человек. Количество зараженных в Китае достигла 68,500 человек. Всего в мире — 69,256.

Таким образом, за сутки на новый коронавирус заболели чуть более 2 тысяч человек по сравнению с данными за то же время 15 февраля.

В частности, теми, кто выздоровел в Китае считают 9,624 человек.

Следует отметить, что примерно 80% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом зафиксированы в провинции Хубэй, где находится город Ухань — центр распространения коронавируса.

За эти сутки на этот регион пришлось 139 летальных случаев от пневмонии вызванной вирусом. Однако, количество заражений за пределами этой провинции заметно снижается в течение последних 12 дней.

Напомним, что во Франции умерла китайская туристка, которая была инфицирована новым смертельным коронавирусом. Это первый подобный летальный случай за пределами Азии.