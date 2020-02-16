В восточной китайской провинции Чжэцзян запустили производство первого лекарства, которое может быть эффективным для лечения нового коронавируса.

В заявлении правительства города Тайчжоу указано, что речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan, передает Интерфакс-Украина.

— 15 февраля препарат официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в перечень лекарств, которые могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса, - говорится в заявлении.

Favipiravir - синтетический противовирусный препарат, разработанный японской компанией Toyama Chemical/Fuji Film еще в 1998 году. Препарат активен против РНК-содержащих вирусов и применялся в Японии в 2014 году, чтобы остановить эпидемию гриппа.

Напомним, что во Франции умерла китайская туристка, которая была инфицирована новым смертельным коронавирусом. Это первый подобный летальный случай за пределами Азии.