|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:56
|Заход солнца:
|17:16
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:08
|Заход солнца:
|17:15
|Температура завтра:
|+9 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.24 грн
|26.74 грн
В восточной китайской провинции Чжэцзян запустили производство первого лекарства, которое может быть эффективным для лечения нового коронавируса.
В заявлении правительства города Тайчжоу указано, что речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan, передает Интерфакс-Украина.
— 15 февраля препарат официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в перечень лекарств, которые могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса, - говорится в заявлении.
Favipiravir - синтетический противовирусный препарат, разработанный японской компанией Toyama Chemical/Fuji Film еще в 1998 году. Препарат активен против РНК-содержащих вирусов и применялся в Японии в 2014 году, чтобы остановить эпидемию гриппа.
Напомним, что во Франции умерла китайская туристка, которая была инфицирована новым смертельным коронавирусом. Это первый подобный летальный случай за пределами Азии.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В восточной китайской провинции Чжэцзян запустили производство первого лекарства, которое может быть эффективным для лечения нового коронавируса.
В заявлении правительства города Тайчжоу указано, что речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan, передает Интерфакс-Украина.
— 15 февраля препарат официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в перечень лекарств, которые могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса, - говорится в заявлении.
Favipiravir - синтетический противовирусный препарат, разработанный японской компанией Toyama Chemical/Fuji Film еще в 1998 году. Препарат активен против РНК-содержащих вирусов и применялся в Японии в 2014 году, чтобы остановить эпидемию гриппа.
Напомним, что во Франции умерла китайская туристка, которая была инфицирована новым смертельным коронавирусом. Это первый подобный летальный случай за пределами Азии.